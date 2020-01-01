Названы четыре региона с наибольшими вспышками коронавируса

За минувшие сутки наибольший прирост новых случаев заражения наблюдалось в трех областях и столице.

Наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и городе Киеве. Об этом во время брифинга в субботу, 6 июня, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 66, Львовской области - 65, Ровенской области - 52, а также Киев - 83", - отметил он.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 440 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеют 13 тыс. 925 человек, что на 95 больше, чем сутками ранее.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что детские лагеря этим летом открывать нельзя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet