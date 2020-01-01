В Украине пять тысяч медиков заразились COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 53 медицинских работников, а также у 44 детей.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировано 5016 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди медицинских работников. Об этом на брифинге в субботу, 6 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего за все время пандемии заболело 26 514 человек. Из них 1903 ребенка, а также 5016 медработников. Выздоровели 11 812 человек, а летальных исходов - 777", - сообщил Степанов.

За прошедшие сутки заболели 44 ребенка и 53 медицинских работника. Из 550 новых подтвержденных больных COVID-19 госпитализированы 142 человека.

За минувшие сутки проведено 17 739 тестов, из них 10 983 - исследования методом ПЦР, 6756 - ИФА-тестирования.

Напомним, в Украине прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи. Наибольшее число зараженных за минувшие сутки зафиксировали в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и городе Киеве.

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