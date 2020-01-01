Аваков и верхушка МВД прибыли в Павлоград из-за копов-наркоторговцев

Глава МВД лично решил разобраться в ситуации .

В Павлограде, где Служба безопасности Украины несколько дней назад разоблачила банду полицейских, которые пытали людей и торговали наркотиками, стартовала спецоперация МВД по зачистке региона.

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Об этом он написал на своем Телеграм-канале нардеп от “Слуги народа” Макс Бужанский.

По его информации, в Павлоград приехал глава ведомства Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, операцией командует замглавы Нацполиции Вадим Троян.

Также Бужанский отметил, что начальник Департамента внутренней безопасности Нацполиции Игорь Мартищук будет временно руководить полицией Павлограда.

Короче, именно так, как представляли себе уютное субботнее утро собранные в зале начальники райотделов. Хотя нет, вру, представляли как то иначе, - написал нардеп.

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По данным нардепа, главный приоритет операции - разгром наркоторговли в городе. Срок, выделенный на "зачистку" - 30 дней.

Напомним, в Павлограде начальник горотдела полиции создал ОПГ из полицейских. СБУ провела спецоперацию по задержанию преступной группировки, в которую входили полицейские и их начальник.

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