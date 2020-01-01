Под Херсоном патрульные поймали водителя с превышением алкоголя в 25 раз

Мужчина двигался по оживленной трассе.

На трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск под Херсоном патрульные поймали пьяного водителя, уровень алкоголя в крови которого был превышен в 25 раз.

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Об этом передает пресс-служба полиции в Херсонской области.

По предварительной информации, инцидент произошел около 11 вечера 4 июня. Автомобиль Peugeot 807 остановили за нарушение правил дорожного движения.

Патрульные во время общения с водителем заметили признаки алкогольного опьянения. Водитель сознался, что употреблял спиртное за день до этого. От прохождения осмотра он всячески избегал. Он предлагал полицейским "решить вопрос", но после предупреждения об уголовной ответственности согласился пройти проверку на алкотестере.

Результат осмотра удивил и самого водителя и свидетелей, а также полицейских. Экран "Драгера" показывал три стрелочки, а это соответственно означает количество промилле больше 5. То есть человек управлял авто с превышением допустимой нормы алкоголя в организме в 25 раз! - отметили в полиции.

Отмечается, что это уже не первый случай пребывания за рулем в нетрезвом состоянии. Житель Винницкой области был лишен права управления решением суда в год. На водительском удостоверении, которое он дал, инспекторы заметили признаки подделки. К тому же, по серии и номеру документ принадлежал другому человеку, который его потерял.

У мужчины были поддельные права скриншот

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После этого водитель пытался подкупить патрульных, но они вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу.

На водителя составили протокол по ч. 2 ст. 130 (Повторное на протяжении года управление в состоянии опьянения) и вынесли на него постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление лицом, лишенным такого права) КоАП. Транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки ездил без прав и нарушал ПДД. Нарушителя словили и выяснили всю подноготную.

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