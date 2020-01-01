В ВСУ выявили четыре новых случая коронавируса

Всего среди украинских военных на данный момент 135 активных случаев COVID-19, а 142 уже выздоровели.

В ВСУ четыре новых случая коронавируса за сутки Медицинские силы ВСУ

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Об этом в субботу, 6 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся два человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на утро 6 июня COVID-19 в Вооруженных силах Украины болеет 135 человек. На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 626 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 22 человека. За время пандемии выздоровели 142 человека, летальных исходов от коронавируса в ВСУ - 4.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки - 550. Выздоровели 11 812 человек, умерло - 777.

Напомним, накануне сообщалось, что в ВСУ коронавирусом за сутки заразились 14 человек.

Ранее на этой неделе в воинской части Киева зафиксировали вспышку коронавируса – там уже 27 инфицированных.

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