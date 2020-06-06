Мэру Киева и его коллегам повысили зарплату
Кабинет министров повысил оклады мэра столицы, чиновников администраций и местных советов.
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Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
В постановлении №441 от 3 июня сказано, что должностной оклад мэра столицы теперь составляет 19 360 гривен (раньше был 17 760 гривен).
Кроме того, такая же сума предусмотрена всем главам областных советов.
Опубликована схема с обновленными должностными окладами руководящих работников и специалистов аппарата областных, Киевской и Севастопольской городских советов.
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В целом, зарплаты повысили от нескольких сотен до 1,5 тыс грн.
В частности, обновленные зарплаты чиновников выглядят следующим образом:
- Первый зампредседателя совета, заместитель мэра - секретарь Киевского городского совета - 16 940 грн
- Заместитель председателя совета - 15 125 грн
- Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета - 13 500 грн
- Управляющий делами - 13 500 грн
- Начальник управления - 10 550 грн
- Начальник отдела - 8 800 грн
- Начальник отдела в составе управления - 7 050 грн
- Заведующий самостоятельного сектора - 7 600 грн
- Заведующий сектором в составе управления отдела - 6 300 грн
- Помощник председателя совета, советник, консультант - 5 700 грн
- Главный специалист, помощник заместителя председателя - 5 500 грн
- Ведущий специалист - 5 100 грн
- Специалист I категории - 5 050 грн
- Специалист II категории - 4 700 грн
- Специалист - 4 500 грн.
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