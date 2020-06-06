Мэру Киева и его коллегам повысили зарплату

Мэр Киева получит новую зарплату.

Кабинет министров повысил оклады мэра столицы, чиновников администраций и местных советов.

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Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В постановлении №441 от 3 июня сказано, что должностной оклад мэра столицы теперь составляет 19 360 гривен (раньше был 17 760 гривен).

Кроме того, такая же сума предусмотрена всем главам областных советов.

Опубликована схема с обновленными должностными окладами руководящих работников и специалистов аппарата областных, Киевской и Севастопольской городских советов.

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В целом, зарплаты повысили от нескольких сотен до 1,5 тыс грн.

В частности, обновленные зарплаты чиновников выглядят следующим образом:

Первый зампредседателя совета, заместитель мэра - секретарь Киевского городского совета - 16 940 грн

Заместитель председателя совета - 15 125 грн

Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета - 13 500 грн

Управляющий делами - 13 500 грн

Начальник управления - 10 550 грн

Начальник отдела - 8 800 грн

Начальник отдела в составе управления - 7 050 грн

Заведующий самостоятельного сектора - 7 600 грн

Заведующий сектором в составе управления отдела - 6 300 грн

Помощник председателя совета, советник, консультант - 5 700 грн

Главный специалист, помощник заместителя председателя - 5 500 грн

Ведущий специалист - 5 100 грн

Специалист I категории - 5 050 грн

Специалист II категории - 4 700 грн

Специалист - 4 500 грн.

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