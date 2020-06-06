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Мэру Киева и его коллегам повысили зарплату

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Мэр Киева получит новую зарплату.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Виталий Кличко/Фейсбук

Кабинет министров повысил оклады мэра столицы, чиновников администраций и местных советов.

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Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В постановлении №441 от 3 июня сказано, что должностной оклад мэра столицы теперь составляет 19 360 гривен (раньше был 17 760 гривен).

Кроме того, такая же сума предусмотрена всем главам областных советов.

Опубликована схема с обновленными должностными окладами руководящих работников и специалистов аппарата областных, Киевской и Севастопольской городских советов.

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В целом, зарплаты повысили от нескольких сотен до 1,5 тыс грн.

В частности, обновленные зарплаты чиновников выглядят следующим образом:

  • Первый зампредседателя совета, заместитель мэра - секретарь Киевского городского совета - 16 940 грн
  • Заместитель председателя совета - 15 125 грн
  • Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета - 13 500 грн
  • Управляющий делами - 13 500 грн
  • Начальник управления - 10 550 грн
  • Начальник отдела - 8 800 грн
  • Начальник отдела в составе управления - 7 050 грн
  • Заведующий самостоятельного сектора - 7 600 грн
  • Заведующий сектором в составе управления отдела - 6 300 грн
  • Помощник председателя совета, советник, консультант - 5 700 грн
  • Главный специалист, помощник заместителя председателя - 5 500 грн
  • Ведущий специалист - 5 100 грн
  • Специалист I категории - 5 050 грн
  • Специалист II категории - 4 700 грн
  • Специалист - 4 500 грн.

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Теги: зарплата, Кличко, Кабмин
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Комментариев (1)
Глод    06.06.2020, 13:22
Оценка:  0
Глод
Пусть пожертвует эти жалкие копейки на что-нибудь для города.
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