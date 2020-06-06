В Украине более 5 тысяч медиков заразились коронавирусом

Ситуация остается напряженной.

В Украине коронавирусом заразилось 5016 медиков.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.

Степанов отметил, что ситуация остается напряженной. Только за предыдущие сутки зафиксировано 53 случая коронавируса среди медицинского персонала страны.

Всего с начала пандемии заболели 26 514 человек. Из них 1903 ребенка, а также 5016 медицинских работников, - сказал он.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 июня в Украине 26 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР.

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