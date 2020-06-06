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В Украине более 5 тысяч медиков заразились коронавирусом

Комментариев: 1
Ситуация остается напряженной.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В Украине коронавирусом заразилось 5016 медиков. 

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.

Степанов отметил, что ситуация остается напряженной. Только за предыдущие сутки зафиксировано 53 случая коронавируса среди медицинского персонала страны.

Всего с начала пандемии заболели 26 514 человек. Из них 1903 ребенка, а также 5016 медицинских работников, - сказал он.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 июня в Украине 26 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР.

 

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Теги: коронавирус, медики, Степанов
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Комментариев (1)
ДонАмигос    06.06.2020, 13:41
Оценка:  -6
ДонАмигос
Зачем эта информация,если наша полоумная власть уже начала ослаблять карантин?
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