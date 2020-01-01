Это опасно: украинцев призвали не идти в церковь на Троицу

После праздника вероятна вспышка коронавируса.

Врач-эпидемиолог призвала украинцев не идти в храм на праздник Троицы. После праздника, который в этом году выпадает на 7 июня, вероятен новый всплеск заражений коронавирусом.

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Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Врач отметила, что риски остаются всегда. Поэтому стоит остаться дома.

Всплеск может быть, потому что риски остаются. Возбудитель в Украине есть, он циркулирует среди населения. Незащищенных людей у нас подавляющее большинство, - сказала Мухарская.

Кроме того, медик посоветовала всем верующим, которые планируют посетить праздничные богослужения, задать себе несколько вопросов.

Чтобы обезопасить себя, люди должны оценить риски своего поведения. Если они понимают, что они идут в закрытое помещение, где большое столпотворение, в помещение, которое плохо проветривается или вообще не проветривается, нужно решить для себя, нужно ли туда идти, нужно ли подвергать опасности себя и свою семью. И сказать себе: может быть, лучше в другой раз? - сказала медик.

По словам Людмилы Мухарской, в ситуации пандемии украинцам стоит научиться жить с риском заражения и правильно себя вести.

Потому что это ситуация не на один день и не на один месяц, - заметила она.

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Напомним, по состоянию на 9:00 6 июня в Украине 26 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР.

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