На Киевщине 15-летний серийный угонщик попался на похищении грузовика

Подросток сбежал из социального центра и угнал тягач. До этого он угонял автомобиль и мотоцикл.

Грузовик застрял колесами в болоте, после чего подростки пошли пешком kv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали в Киевской области 15-летнего подростка, который вместе с 11-летним другом проник на частную территорию и угнал тягач МАN. Об этом в субботу, 6 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что это уже третий случай, когда парень похищал транспортное средство.

"На счету 15-летнего воспитанника центра социально-психологической реабилитации детей в Макаровском районе это уже третье совершенное им преступление. "Специализация" - незаконное завладение автомобилем и мотоциклом. На этот раз - грузовик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парень со своим товарищем, которому 11 лет, сбежали из центра около двух часов ночи. Чтобы далеко не идти пешком, он через щель проник на охраняемую частную территорию, откуда угнал грузовой тягач МАN. Поиск был прост - где были открыты двери и ключи в замке зажигания.

Вдвоем они путешествовали полями района не долго, пока не застряли в грязи колесами. Затем, не очень расстроившись, они пошли в соседнее село в магазин согреться.

"Там старшего парня, который уже для местных жителей стал "известным беглецом", узнала бдительная продавщица. Она предложила детям чай и печенье, а в это время вызвала ювенальную полицию. Придержала дебоширов, пока не приехали правоохранители. Уже там несовершеннолетний юноша признался в похищении грузовика и достал из кармана ключи от этого авто", - сообщили в полиции.

Младшего беглеца ювенальные полицейские вернули в воспитательное учреждение. А старшего полиция задержала и он сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Грузовик МАN работники полиции вернули владельцу, отсутствие которого он обнаружил утром и с соответствующим заявлением обратился в полицию.

По данному факту открыто уголовное производство. Несовершеннолетнему угонщику грозит лишение свободы от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. Ему объявлено подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Ровно несовершеннолетний дважды за неделю уганял маршрутку. Первый раз он угнал маршрутку с пассажирами и катался по городу.

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