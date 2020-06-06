Более 10 выстрелов: Всплыли новые детали убийства Кирилла Тлявова

Венедиктова рассказала детали расследования резонансного дела.

В субботу, 6 июня, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем видеообращении рассказала о новых деталях расследования резонансного убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.

Генпрокурора заявила, что полицейские совершили более десяти выстрелов в сторону места, где на тот момент находился ребенок. Суд по делу запланирован на 18-19 июня.

С конца декабря 2019 года дело слушается в суде. Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок его действия раз продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 года на 60 суток, - сказала Венедиктова.

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По словам генпрокурора, еще два подозреваемых были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей.

Еще двое - инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 года были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери, - рассказала она.

Напомним, ранее мать подозреваемого обвинила бабушку убитого мальчика в “плохом уходе”.

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