Семь регионов не готовы к ослаблению карантина

В Минздраве назвали регионы, в которых эпидемиологическая ситуация не позволяет ослабить карантинные ограничения.

Киев и шесть областей не готовы к ослаблению ограничений

В Украине шесть областей и город Киев не соответствуют определенным критериям и не могут перейти на следующий этап ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом по состоянию на субботу, 6 июня, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, на следующий этап ослабления ограничений не готовы перейти город Киев, Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Из них в Киеве, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях на текущую дату недостаточный уровень инцидентности, то есть количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, что для ослабления карантина должен составлять менее 12.

В Донецкой области недостаточный уровень охвата тестированием, который должен быть не ниже уровня инцидентности. То есть, среднее количество тестирований методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних 7 дней должен составлять более 12 на 100 тыс. населения.

Напомним, накануне в Кабмине заговорили о пересмотре сроков карантина после того, как в стране три дня подряд расло число подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

А сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом антирекорде по COVID-19 в столице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet