Зеленский приехал на встречу с журналистами на велосипеде

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Зеленский встретился с журналистами Новое время

В субботу, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский организовал встречу с представителями СМИ по поводу Дня журналиста. Встреча проходила в неформальной обстановке.

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Об этом сообщает ТСН из места событий.

По данным СМИ, встреча журналистов с президентом проходит сейчас в Залесье под Киевом. На нее глава государства прибыл в футболке, спортивных штанах и на велосипеде.

Владимир Зеленский ТСН

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Вероятно, неформальный характер встречи подтолкнул Зеленского отказаться от строгих костюмов и рубашки.

Уточняется, что в программе встречи есть катание на велосипеде. Поэтому транспорт у президента сегодня отличается от обыденного.

Напомним, Зеленский попросит Раду о Стамбульской конвенции. Законопроект будет внесен на рассмотрение парламента после получения предложений от министерства иностранных дел.

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