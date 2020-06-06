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Зеленский приехал на встречу с журналистами на велосипеде

Комментариев: 1
Появились фото из места событий.
Зеленский встретился с журналистами
Зеленский встретился с журналистами
Новое время

В субботу, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский организовал встречу с представителями СМИ по поводу Дня журналиста. Встреча проходила в неформальной обстановке.

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Об этом сообщает ТСН из места событий. 

По данным СМИ, встреча журналистов с президентом проходит сейчас в Залесье под Киевом. На нее глава государства прибыл в футболке, спортивных штанах и на велосипеде.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ТСН

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Вероятно, неформальный характер встречи подтолкнул Зеленского отказаться от строгих костюмов и рубашки.

Уточняется, что в программе встречи есть катание на велосипеде. Поэтому транспорт у президента сегодня отличается от обыденного.

Напомним, Зеленский попросит Раду о Стамбульской конвенции. Законопроект будет внесен на рассмотрение парламента после получения предложений от министерства иностранных дел.

 

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Теги: Зеленский, День журналиста, велосипед
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    06.06.2020, 16:26
Оценка:  0
ЗовПрироды
По усиленно охраняемой резиденции клоун не сцыт ездит на велике
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