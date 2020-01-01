Произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы.

Информация о ДТП поступила в 04:05 ГСЧС

В ночь на субботу в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи. В результате травмы получили четыре человека, сообщает региональное управление ГСЧС 6 июня.

По прибытию на место аварии спасатели установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos.

"Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Днепровскую городскую клиническую больницу №16. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре четыре человека пострадали в ДТП

Накануне под Мелитополем легковой автомобиль на переезде попал под поезд. Тогда один человек погиб и один пострадал.

Также на этой неделе в Киевской области погиб в ДТП старший сержант полиции Руслан Синьков. Он на автомобиле Lexus въехал в фуру и сгорел.

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