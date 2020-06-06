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На Донбассе с начала суток ранены двое военных

Комментариев: 3
Подразделения ООС ответили на активность противника огнем из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе

Подразделения сепаратистов на Донбассе с начала нынешних суток четыре раза нарушили режим тишины. Двое украинских военнослужащих были ранены, сообщает Минобороны в субботу, 6 июня.

Так, на луганском направлении после 8:00 были обстреляны из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов защитники населенного пункта Ореховое.

На донецком направлении с 8:30 до 10:00 враг выпустил две противотанковые ракеты по опорным пунктам подразделений Объединенных сил под Богдановкой, а также семь мин калибра 120 мм по позициям в районе Опытного.

В это же время в районе Марьинки велся огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены.

Подразделения ООС ответили на активность противника огнем из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потери врага уточняются.

Напомним, за сутки 5 июня сепаратисты 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда также были ранены двое военных.

Накануне сообщалось, что сепаратисты никого не пропускают через КПВВ на подконтрольную Киеву территорию, также ограничивается въезд на оккупированные территории.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СумноЗаУкраїну    06.06.2020, 16:29
Оценка:  -22
СумноЗаУкраїну
Яка сумна новына!)))))))))
ДонАмигос    06.06.2020, 16:07
Оценка:  -21
ДонАмигос
Наёмников,воюющих исключительно за деньги льготы УБД,не стоит называть военными.
ЗаелоПластинку    06.06.2020, 16:16
Оценка:  -1
ЗаелоПластинку
А здесь не кадыровцев так называют, так что спокойно, клоун, твои времена уже проходят. Ты уже выбрал способ ухода в другой мир? Ведь троллей в живых не оставят.
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