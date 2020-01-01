Суд арестовал семь полицейских из Павлограда

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских.

В Киеве суд избрал меру пресечения для семерых участников банды полицейских из города Павлоград в Днепропетровской области, подозреваемых в торговле наркотиками и ряде других преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в субботу, 6 июня.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четыре оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Ранее в субботу стало известно, что с Павлограда началась операция МВД по зачистке Днепропетровской области. В город приехал глава ведомства Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, операцией командует замглавы Нацполиции Вадим Троян.

Как сообщалось, 4 июня в Павлограде задержали начальника отдела полиции, который вместе с шестью подчиненными запугивал и пытал подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковал материалы уголовных производств.

Сейчас всех работников Павлоградского отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.

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