В Украину ворвалось настоящее лето: какой будет погода 7 июня

Синоптики утешили прогнозом погоды.

В Украину ворвалось жаркое и настоящее лето. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе Украины сегодня, 7 июня, вероятны кратковременные дожди. Между тем, воздух прогреется от +24 до +28 градусов по Цельсию. Ночью синоптики прогнозируют до +16.

На востоке страны солнечно и тепло. Температура воздуха - +26…+30 градусов по Цельсию. Ночью - до +16.

Южным регионам обещают солнечный жаркий день. Днем будет +25…+31 градус по Цельсию. Ночью будет также тепло - до +16 градусов.

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На севере страны без осадков. На протяжении дня будет тепло и солнечно. На улице +16…+29 градусов, ночью - +16.

В Центральной Украине без осадков, сухо и жарко. На протяжении дня от +27 до +29. Ночью температура опустится до +16.

В столице 7 июня ожидается настоящая летняя погода. Воздух днем прогреется до +29, а ночью до +17.

Напомним, в Украину идет настоящее жаркое лето: синоптик назвала дату. Наталка Диденко рассказала детали.

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