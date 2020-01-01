В селе на Буковине все тесты на COVID-19 положительные

Двое инфицированных находятся в больнице. Остальные пациенты – лечатся амбулаторно. Несколько семей на самоизоляции.

В селе Черновка сложная ситуация с коронавирусом Молодой буковинец

В Черновицкой области в селе Черновка, которое находится в Новоселицком районе, все тесты на коронавирус COVID-19, которые сделали накануне, оказались положительными. Об этом сообщил сельский председатель Георгий Бота на своей странице в Facebook в субботу, 6 июня.

"На каждом шагу подстерегает опасность – можно заразиться Covid-19. Все анализы, которые были сделаны накануне – положительные! Больных много!", – написал Бота.

Точное количество инфицированных сельский голова не назвал. Но сообщается, что двое инфицированных находятся в больнице. Остальные пациенты – лечатся амбулаторно. Несколько семей на самоизоляции.

Также Бота сообщил, что сегодня в селе Черновка проведут дезинфекцию улиц.

Напомним, в Украине прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи. Наибольшее число зараженных за минувшие сутки зафиксировали в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и городе Киеве.

Также в Украине более 5 тысяч медиков заразились коронавирусом, из них 53 за последние сутки.

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