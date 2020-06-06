Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МОЗ не мог купить костюмы вдвое дороже – Зеленский

Комментариев: 1
Максим Степанов не может "добежать" до структурных изменений в Минздраве из-за ситуации с коронавирусом, считает президент.

У президента Владимира Зеленского нет претензий к министру здравоохранения Максиму Степанову. Он убежден, что ведомство не могло закупить китайские защитные костюмы для медиков вдвое дороже аналогичных украинских. Об этом глава государства сказал в субботу, 6 июня, во время общения с журналистами в резиденции Залесье, сообщает Украинская правда.

Так, на вопрос о закупке костюмов по завышенным ценам Зеленский сказал, что не знает, "что он там купил", однако выразил уверенность, что Степанов не мог так поступить.

"Я уверен, что мы можем об этом поговорить. Только давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать" – отметил президент и добавил, что пока не имеет замечаний к работе министра.

В то же время Зеленский рассказал, что Степанов не может взяться за структурные изменения в Минздраве из-за ситуации с коронавирусом.

"Долгое время мы ссоримся со Степановым, нормально, конструктивно-за того, что Минздрав бюрократически настолько сложный и неповоротливый, что он не может нормально ничего быстро закупать. Так было много лет. Честно скажу, никто из нас, и Степанов еще не может добежать к структурным изменениям в Минздраве. Потому что он каждый день что-то там делает", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, вскоре все министерства должны представить свои презентации.

"Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги", – заявил он.

Напомним, на этой неделе нардеп от партии Голос опубликовала копию постановления суда Киева, согласно которому СБУ обязана возбудить уголовное производство по ее заявлению против Степанова по статье о диверсии (ст.113 УК Украины).

В свою очередь глава Минздрава объяснил уголовное дело против себя тем, что нардепы из голса не заинтересованы в реформировании медицины

Также Корреспондент.net разбирался, что не так с закупками Минздрава.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Минздрав, видео, министр, МОЗ, Владимир Зеленский, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СливнойБачок    06.06.2020, 18:34
Оценка:  +1
СливнойБачок
А Украина могла себе позволить повысить зарплаты ЗЕленомойского, его министров и его Администрации в три раза? Для себя ЗЕлупе не жалко , а для народа - ДУЛЮ .
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь