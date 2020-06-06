МОЗ не мог купить костюмы вдвое дороже – Зеленский

Максим Степанов не может "добежать" до структурных изменений в Минздраве из-за ситуации с коронавирусом, считает президент.

У президента Владимира Зеленского нет претензий к министру здравоохранения Максиму Степанову. Он убежден, что ведомство не могло закупить китайские защитные костюмы для медиков вдвое дороже аналогичных украинских. Об этом глава государства сказал в субботу, 6 июня, во время общения с журналистами в резиденции Залесье, сообщает Украинская правда.

Так, на вопрос о закупке костюмов по завышенным ценам Зеленский сказал, что не знает, "что он там купил", однако выразил уверенность, что Степанов не мог так поступить.

"Я уверен, что мы можем об этом поговорить. Только давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать" – отметил президент и добавил, что пока не имеет замечаний к работе министра.

В то же время Зеленский рассказал, что Степанов не может взяться за структурные изменения в Минздраве из-за ситуации с коронавирусом.

"Долгое время мы ссоримся со Степановым, нормально, конструктивно-за того, что Минздрав бюрократически настолько сложный и неповоротливый, что он не может нормально ничего быстро закупать. Так было много лет. Честно скажу, никто из нас, и Степанов еще не может добежать к структурным изменениям в Минздраве. Потому что он каждый день что-то там делает", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, вскоре все министерства должны представить свои презентации.

"Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги", – заявил он.

"Зауважень поки не маю" - Зеленський у Заліссі на зустріч з журналістами про міністра МОЗ Степанова pic.twitter.com/Du5xE4u5xV — Українська правда (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Напомним, на этой неделе нардеп от партии Голос опубликовала копию постановления суда Киева, согласно которому СБУ обязана возбудить уголовное производство по ее заявлению против Степанова по статье о диверсии (ст.113 УК Украины).

В свою очередь глава Минздрава объяснил уголовное дело против себя тем, что нардепы из голса не заинтересованы в реформировании медицины

Также Корреспондент.net разбирался, что не так с закупками Минздрава.

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