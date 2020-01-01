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В Запорожье произошел крупный пожар на обувной фабрике

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Загорелись резинотехнические изделия на третьем этаже производственного цеха фабрики на общей площади 400 кв. м.
Пожар на фабрике Мида тушили более двух часов
Пожар на фабрике Мида тушили более двух часов
ГСЧС

В Запорожье произошел пожар на территории обувной фабрики Мида, которая находится по улице Восточной в Коммунарском районе города. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 6 июня.

Информация о возгорании была получена в 15:42 На место вызова выехало сразу девять автоцистерн, две автолестницы, автомобиль газодымозащитной службы и оперативный штаб. Всего 13 единиц спецтехники и 60 человек личного состава.

Выяснилось, что загорелись резинотехнические изделия на третьем этаже производственного цеха предприятия на общей площади 400 кв. м.

В 16:55 пожарные локализовали пожар, а 17:50 полностью его ликвидировали. Продолжается разбор и проливка конструкций.

Причина пожара устанавливается правоохранителями.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье произошел крупный пожар на обувной фабрике

Ранее в Одессе произошел пожар в приюте для животных Ковчег. Тогда удалось спасти сотни собак и котов.

Также сообщалось, что в Днепре на ходу загорелся и полностью выгорел трамвай. Пожарные не смогли быстро приступить к тушению из-за высокого напряжения на линии.

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Теги: Запорожье, видео, фото, пожар, пожарные, фабрика, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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