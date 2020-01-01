Силовики взяли под усиленную охрану побережье Одесской области

Особое внимание будет уделяться основным курортным локациям региона – курорту Затока, прибрежным зонам Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки.

Сотни правоохранителей приступили к усиленной охране курортных зоны Одессы и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook в субботу, 6 июня.

"Нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны города Одессы и Одесской области. Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать" – говорится в сообщении.

Указано, что всего запланировано привлечь более 500 правоохранителей из числа представителей Нацполиции, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардейцы и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.

На сайте Нацгвардии сообщается, что под усиленным вниманием правоохранителей будут основные курортные локации региона: курорт Затока, прибрежные зоны Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки, где сконцентрировано большое количество отдыхающих и туристов.

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Накануне сообщалось, что Нацгвардия усилила патрулирование зон отдыха на Азовском море. Наряды будут работать в Мариуполе и в курортных населенных пунктах – Мелекино, Белосарайская Коса, Ялта.

Ранее сообщалось, что вода в реке на пляже Николаева окрасилась в ядовито-зеленый цвет. Также было обнародовано фото с зеленой водой и трубой неизвестного назначения возле пляжа.

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