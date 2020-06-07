ГБР расследует тысячи дел по фактам жестокости полицейских

В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы отдельные подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения полицейскими преступлений.

Государственное бюро расследований по фактам жестокости правоохранителей, в том числе пыток возбудило порядка пяти тысяч уголовных производств, сообщил и.о. директора ГБР Александр Соколов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов в четверг в Офисе Генерального прокурора. Об этом, в субботу, 6 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

"В структуре ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в том числе касающихся жестокого обращения и пыток", - отметил Соколов.

Отмечается, что по итогам совещания руководители правоохранительных органов согласовали ряд совместных действий, направленных на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие преступлений этой категории.

Напомним, правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Также, в Павлограде, где СБУ недавно раскрыла банду полицейских, пытавших людей и торговавших наркотиками, началась операция Министерства внутренних дел по зачистке региона.

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