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ГБР расследует тысячи дел по фактам жестокости полицейских

Комментариев: 1
В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы отдельные подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения полицейскими преступлений.
ГБР ведет досудебное расследование преступлений правоохранителей
ГБР ведет досудебное расследование преступлений правоохранителей
narodna-pravda.ua

Государственное бюро расследований по фактам жестокости правоохранителей, в том числе пыток возбудило порядка пяти тысяч уголовных производств, сообщил и.о. директора ГБР Александр Соколов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов в четверг в Офисе Генерального прокурора. Об этом, в субботу, 6 июня, сообщает Интерфакс-Украина. 

"В структуре ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в том числе касающихся жестокого обращения и пыток", - отметил Соколов.

Отмечается, что по итогам совещания руководители правоохранительных органов согласовали ряд совместных действий, направленных на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие преступлений этой категории.

Напомним, правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Также, в Павлограде, где СБУ недавно раскрыла банду полицейских, пытавших людей и торговавших наркотиками, началась операция Министерства внутренних дел по зачистке региона. 

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Теги: преступления, полиция, жестокость, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
мидори    07.06.2020, 02:42
Оценка:  0
мидори
аваков лучший,просто у него подчиненные плохие, и зеленский лучший,просто все воруют
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