В Черновицкой области более 60 новых случаев COVID-19

В области за последние сутки зафиксировали 16 выздоровлений от коронавируса, эти люди дважды получили отрицательный результат тестов.

На Буковине обнаружили еще 68 зараженных коронавирусом

В Черновицкой области за последние сутки, официально подтвердили еще 68 случаев заражения Covid-19. Об этом, в субботу, 6 июня, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на Facebook.

"В субботу официально подтверждены еще 68 случаев заражения коронавирусом. В это число также входят 14 случаев, которые лабораторный центр подал в Минздрав вчера после 23.00", - написал Осачук.

Таким образом, в Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом достигло трех тысяч 639 человек.

Ранее в Черновицкой области в селе Черновка, которое находится в Новоселицком районе, все тесты на коронавирус COVID-19, которые сделали накануне, оказались положительными.

Напомним, в Украине прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи. Наибольшее число зараженных за минувшие сутки зафиксировали в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и городе Киеве.

Также в Украине более 5 тысяч медиков заразились коронавирусом, из них 53 за последние сутки.

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