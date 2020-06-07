Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета
Владимира Зеленского, который накануне встречался под Киевом с журналистами и покатался с ними на велосипеде, якобы заметили в столичном супермаркете Goodwine. Он делал покупки в мясном и сырном отделе. Об этом, в субботу, 6 июня, на своей странице в Facebook написала пользователь Людмила Архарова.
На кадрах видно, что человек похожий на Зеленского изучает ассортимент мясного отдела, а рядом с ним стоит тележка с достаточно большим количеством продуктов.
По словам пользователя сети, украинский лидер прогулялся по нескольким отделам, периодически заглядывал в список покупок и выбирал необходимые товары.
Также, она заметила, что Зеленского сопровождала охрана.
Ранее президент Владимир Зеленский пострелял из лука в Каменец-Подольской крепости во время своего визита в Хмельницкую область. Экскурсия транслировалась в прямом эфире на странице Офиса президента в Facebook.
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