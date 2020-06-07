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Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета

Комментариев: 1
За покупками президент отправился в той же одежде, в которой накануне встречался с журналистами за городом.
Владимир Зеленский скупился перед выходными
Владимир Зеленский скупился перед выходными
Кадр с видео

Владимира Зеленского, который накануне встречался под Киевом с журналистами и покатался с ними на велосипеде, якобы заметили в столичном супермаркете Goodwine. Он делал покупки в мясном и сырном отделе. Об этом, в субботу, 6 июня, на своей странице в Facebook написала пользователь Людмила Архарова. 

 

На кадрах видно, что человек похожий на Зеленского изучает ассортимент мясного отдела, а рядом с ним стоит тележка с достаточно большим количеством продуктов.

По словам пользователя сети, украинский лидер прогулялся по нескольким отделам,  периодически заглядывал в список покупок и выбирал необходимые товары. 

Также, она заметила, что Зеленского сопровождала охрана. 

Ранее президент Владимир Зеленский пострелял из лука в Каменец-Подольской крепости во время своего визита в Хмельницкую область. Экскурсия транслировалась в прямом эфире на странице Офиса президента в Facebook.

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Теги: Киев, продукты, Владимир Зеленский, магазин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗлийЗохан    07.06.2020, 05:29
Оценка:  -22
ЗлийЗохан
Рыбу надо есть.Мясо-это от лукавого!Но иногда как закусон и мясо можно.
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