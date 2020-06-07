Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета

За покупками президент отправился в той же одежде, в которой накануне встречался с журналистами за городом.

Владимира Зеленского, который накануне встречался под Киевом с журналистами и покатался с ними на велосипеде, якобы заметили в столичном супермаркете Goodwine. Он делал покупки в мясном и сырном отделе. Об этом, в субботу, 6 июня, на своей странице в Facebook написала пользователь Людмила Архарова.

На кадрах видно, что человек похожий на Зеленского изучает ассортимент мясного отдела, а рядом с ним стоит тележка с достаточно большим количеством продуктов.

По словам пользователя сети, украинский лидер прогулялся по нескольким отделам, периодически заглядывал в список покупок и выбирал необходимые товары.

Также, она заметила, что Зеленского сопровождала охрана.

Ранее президент Владимир Зеленский пострелял из лука в Каменец-Подольской крепости во время своего визита в Хмельницкую область. Экскурсия транслировалась в прямом эфире на странице Офиса президента в Facebook.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet