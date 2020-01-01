Первый авиарейс из Киева в Херсоне ожидают 19 июня

В Херсонской области планируют строить круглогодичные пятизвездочные отели, которые могли бы стать "магнитом для туристов".

Первый после смягчения карантинных ограничений авиарейс по маршруту Киев - Херсон запланирован на 19 июня, заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. Об этом, в воскресенье, 7 июня, сообщает Укринформ.

"19 июня возобновляется рейс Киев - Херсон", - отметил Гусев.

Он добавил, что на этом самолете в Херсон прилетит председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. Она примет участие в обсуждении важных туристических проектов в области.

В этом году Херсонская область ожидает не меньше туристов, чем в 2019 году.

По словам Гусева, также запланировано открытие авиасообщения между Херсоном и Львовом одной из авиакомпаний.

Как писал Korrespondent.net, нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны города Одессы и Одесской области. Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать.

Ранее главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области призвало украинцев отказаться от купания в Черном море из-за грязной воды.

Напомним, что авиасообщение между Турцией и Украиной возобновится уже с 15 июня.

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