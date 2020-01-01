На Днепропетровщине выздоровевших от COVID оказалось вдвое больше

В Днепропетровском лабораторном центре после смены руководства пересмотрели данные результатов тестирований на коронавирус.

В Днепропетровской области реальная статистика по выздоровевшим от коронавируса оказалась вдвое выше озвученнной ранее. Об этом сообщили в пресс-центре ОГА.

После пересчета данных в области число тех, кто выздоровел, выросло более чем на 216 человек. Таким образом, в целом по состоянию на 6 июня выздоровели 484 человека из 965 инфицированных.

"Данные уточнены после проведения внутреннего аудита статистики новым руководством лабораторного центра", - говорится в сообщении.

Информацию об этом Радио Свобода также подтвердила пресс-секретарь облсовета Анна Рыбченко.

Ранее в областном штабе по противодействию эпидемии коронавируса заявили, что в Днепропетровском лабораторном центре после смены руководства пересмотрят данные результатов тестирований на COVID-19, сделанных во времена уволенного с поста руководителя Александра Штепы.

Речь шла о том , что в базе данных лаборатории обнаружили "более 250 человек с положительными тестами", которые выздоровели, но "не были сняты с учета".

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