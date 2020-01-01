Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Днепропетровщине выздоровевших от COVID оказалось вдвое больше

Комментариев: 0
В Днепропетровском лабораторном центре после смены руководства пересмотрели данные результатов тестирований на коронавирус.
На Днепропетровщине выздоровевших от COVID оказалось вдвое больше
 
В Днепропетровской области реальная статистика по выздоровевшим от коронавируса оказалась вдвое выше озвученнной ранее. Об этом сообщили в пресс-центре ОГА.
 
После пересчета данных в области число тех, кто выздоровел, выросло более чем на 216 человек. Таким образом, в целом по состоянию на 6 июня выздоровели 484 человека из 965 инфицированных.
 
 "Данные уточнены после проведения внутреннего аудита статистики новым руководством лабораторного центра", - говорится в сообщении. 
 
Информацию об этом Радио Свобода также подтвердила пресс-секретарь облсовета Анна Рыбченко. 
 
Ранее в областном штабе по противодействию эпидемии коронавируса заявили, что в Днепропетровском лабораторном центре после смены руководства пересмотрят данные результатов тестирований на COVID-19, сделанных во времена уволенного с поста руководителя Александра Штепы. 
 
Речь шла о том, что в базе данных лаборатории обнаружили "более 250 человек с положительными тестами", которые выздоровели, но "не были сняты с учета". 
 
Напомним, главу лабораторного центра Днепра уволили из-за лжи в статистике COVID-19.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: статистика, карантин, Днепропетровская область, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь