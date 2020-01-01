На Днепропетровщине выздоровевших от COVID оказалось вдвое больше
В Днепропетровском лабораторном центре после смены руководства пересмотрели данные результатов тестирований на коронавирус.
В Днепропетровской области реальная статистика по выздоровевшим от коронавируса оказалась вдвое выше озвученнной ранее. Об этом сообщили в пресс-центре ОГА.
После пересчета данных в области число тех, кто выздоровел, выросло более чем на 216 человек. Таким образом, в целом по состоянию на 6 июня выздоровели 484 человека из 965 инфицированных.
"Данные уточнены после проведения внутреннего аудита статистики новым руководством лабораторного центра", - говорится в сообщении.
Информацию об этом Радио Свобода также подтвердила пресс-секретарь облсовета Анна Рыбченко.
Ранее в областном штабе по противодействию эпидемии коронавируса заявили, что в Днепропетровском лабораторном центре после смены руководства пересмотрят данные результатов тестирований на COVID-19, сделанных во времена уволенного с поста руководителя Александра Штепы.
Речь шла о том, что в базе данных лаборатории обнаружили "более 250 человек с положительными тестами", которые выздоровели, но "не были сняты с учета".
Напомним, главу лабораторного центра Днепра уволили из-за лжи в статистике COVID-19.
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