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На Львовщине могут запустить пулинг-тестирование на коронавирус

Комментариев: 1
Пулинг-тестирование подразумевает обработку сразу пяти образцов анализа на коронавирус, отметил глава облгосадминистрации.
В области много случаев коронавируса
В области много случаев коронавируса
pixabay.com
 
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел нараду на счет эпидемиологической ситуации с коронавирусом во Львовской области. Об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий в Facebook.
 
Чиновник отметил, что хоть пока а регионе вспышки COVID-19 и нет, нужно действовать быстро и консолидировано, поскольку область уже обогнала Буковину по числу инцидентов.
 
"Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Источником роста стал город Львов. Из-за участившихся инцидентов Львовская область обогнала Черновицкую. Кроме этого, образовалась очередь на ПЦР тестирования. Чтобы не допустить реальной вспышки, необходимо действовать быстро и консолидировано", - написал глава ОГА.
 
Еще Козицкий отметил, что на Львовщине могут запустить так называемое пулинг-тестирование на коронавирус.
 
"Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать пять образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процесс тестирования", - написал чиновник.
 
Напомним,  действующие карантинные ограничения во Львовской области продлили до 12 июня в связи с плохой статистикой по коронавирусу.
 
В то же время жители региона протестуют против карантинных мер. Речь идет о тех, кто не может запустить деятельность своего бизнеса.

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Теги: Львовская область, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Редкий    07.06.2020, 08:14
Оценка:  -22
Редкий
Пулинг-тестирование не поможет.Это прошлый век.Там нужно производить инновационное пукинг-тестирование.За этим тестированием будущее!
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