На Львовщине могут запустить пулинг-тестирование на коронавирус

Пулинг-тестирование подразумевает обработку сразу пяти образцов анализа на коронавирус, отметил глава облгосадминистрации.

В области много случаев коронавируса pixabay.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел нараду на счет эпидемиологической ситуации с коронавирусом во Львовской области. Об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий в Facebook.

Чиновник отметил, что хоть пока а регионе вспышки COVID-19 и нет, нужно действовать быстро и консолидировано, поскольку область уже обогнала Буковину по числу инцидентов.

"Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Источником роста стал город Львов. Из-за участившихся инцидентов Львовская область обогнала Черновицкую. Кроме этого, образовалась очередь на ПЦР тестирования. Чтобы не допустить реальной вспышки, необходимо действовать быстро и консолидировано", - написал глава ОГА.

Еще Козицкий отметил, что на Львовщине могут запустить так называемое пулинг-тестирование на коронавирус.

"Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать пять образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процесс тестирования", - написал чиновник.

В то же время жители региона протестуют против карантинных мер. Речь идет о тех, кто не может запустить деятельность своего бизнеса.

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