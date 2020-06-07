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Степанов упрекнул украинцев в легкомысленности

Комментариев: 2
Министр утверждает, что население легкомысленно отнеслось к смягчению карантина, поэтому растет число COVID.
Степанов пояснил ухудшение эпидемиологической ситуации
Степанов пояснил ухудшение эпидемиологической ситуации
Минздрав
 
Министр здравоохранения Максим Степанов выразил свою точку зрения на прирост заболевших коронавирусом в Украине в последнее время. Об этом он сообщил в Facebook.
 
"Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение - наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло как полную их отмену", - написал он.
 
Степанов подчеркнул, что важно не путать понятия смягчения и отмены карантина, поскольку угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше.
 
"Последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан — тревожные", - сообщил министр.
 
По его словам, война с коронавирусом еще не выиграна. Чиновник призвал украинцев соблюдать все противоэпидемические правила.
 
Отметим, в Украине по состоянию на 6 июня третий день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 500, общее число заболевших - больше 26 тысяч.
 
Напомним, власти Волынской и Донецкой областей отменили послабления карантинных мероприятий из-за роста количества заболеваний коронавирусом. 
 
Как известно, до 22 июня в Украине действует так называемый адаптивный карантин. Однако в Кабмине завили, что дату могут пересмотреть из-за роста числа заболевамости COVID.

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Теги: Минздрав, пандемия, Коронавирус, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Редкий    07.06.2020, 09:59
Оценка:  -20
Редкий
Нужен итальянский,а ещё лучше американский,сценарий,минимум с десятками тысяч умерших.Тогда легкомысленных станет гораздо меньше.Наши дебилы не хотят учиться на чужих ошибках.Пусть тогда вымирая,учатся на своих.
amzyraa    07.06.2020, 09:43
Оценка:  -2
amzyraa
През пример лично подавал.
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