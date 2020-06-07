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Зеленский поздравил украинцев со Святой Троицей

Комментариев: 1
Глава государства призвал провести в духе Святой Троицы каждый день, чтобы "без обид и плохих мыслей" сделать страну лучше.
Президент поздравил украинцев с праздником
Президент поздравил украинцев с праздником
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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с христианским праздником Святой Троицы. Текст поздравления появился в пресс-службе главы государства в воскресенье утром, 7 июня.
 
"Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем Святой Троицы.
 
Каждый отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украшает дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то отмечает память родных, которых уже нет.
 
И что бы кто не делал в этот светлый день, верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-либо зла и завидовать. Думаю, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы. Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше", - цитирует пресс-служба президента.
 
Напомним, день Святой Троицы в 2020 году выпал на воскресенье, 7 июня. Троица - один из двенадцати главных православных праздников. Его еще называют днем сошествия Святого Духа. 
 

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Теги: праздники, Поздравление, Владимир Зеленский, Троица
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
blya-tolyan    07.06.2020, 10:16
Оценка:  0
blya-tolyan
в .изду этого клоуна с его нытьём. И с каких пор языческий праздник стал вдруг христианским? Грёбаные попы всю свою веру смешали с язычеством, поменяв названия, вытеснили первоисточник. И существа в рясах с крестом на всё необъятное пузо грешат распространением ЛЖИ. Но лохам пойдёт, десятина важнее
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