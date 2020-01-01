В Украине за сутки около 500 случаев COVID

Лидирует по числу инфицированных за прошедшие сутки Черновицкая и Львовская области, а также столица.

В числе лидеров по больным Буковина

За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине лабораторно подтверждено 485 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии.

Суммарная цифра по стране с начала пандемии - 26 999 случаев COVID-19.

Умерли от инфекции за минувшие сутки 11 человек, выздоровели - 242.

В общем выздоровели 12054 человек, болеет COVID-19 - 14157 человека.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 68, Черновицкой области - 54 и в Киев - 43.

Напомним, в Украине зафиксирован прирост заболеваемости коронавирусом после ослабления карантина. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что это произошло из-за легкомысленности населения.

В то же время в Волынской и Донецкой областях вернули строгие ограничения, введенные ранее до смягчения каратина.

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