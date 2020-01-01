Епифаний и Онуфрий поздравили украинцев с Троицей

Священнослужители поздравили украинцев с великим праздником.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с праздником Троицы. Митрополит напомнил, что именно в этот день православные узнали о “Боге как о Святой Троице и Утешитель, Дух Святой, от Отца через Сына сошел на учеников и апостолов Христовых“. Об этом Епифаний написал в Facebook.

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“Сегодня мы по-особому прославляем Бога, в Троице Единого, и просим благодатью Святого Духа наполнить наши сердца и души. Как Троица находится в состоянии любви между Собой, так и нас Бог призывает к общению между собой и с Триединым Богом - Отцом, Сыном и Святым Духом. Пусть этот призыв станет движущей силой для каждого из вас. С праздником! “, - подчеркнул он.

Глава Московского патриархата Онуфрий также поздравил верующих с праздником. По словам священнослужителя, “Святая Троица - это не три Бога, это - один Бог, у которого три лица - лицо Отчее, лицо Сыновнее и лицо Святого Духа“.

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“Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником в честь Святой живоначальной Троицы. Каждый человек имеет на себе печать троического божества, каждый человек имеет разум, разум имеет свойство постоянно рождать мысль, а мысль несет с собой силу, которая помогает нам творить добрые дела в своей жизни. Человек должен беречь в себе образ Святой Троицы, чтобы он не был поврежден, а не повредить его можно тогда только, когда человек будет жить по Священным божественным законам“ - отметил он.

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