В Киевской области будет 6 районов вместо 25: Минрегион обнародовал карты

В большинстве областей будет сокращено количество районов.

Минрегион обнародовал проекты будущих районов в Украине. Карты разработаны на основе предложений ОГА. Опубликованные карты не являются окончательными документами, планируется внесение изменений.

Об этом сообщается на сайте Минрегиона.

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“Минрегион направил на согласование проект постановления Верховной Рады относительно будущих районов в Украине. Конечно, этот проект не является догмой. Ключевое - будущие районы должны быть оптимальными по своим параметрам для того, чтобы в них организовать эффективную систему государственного управления, действенных органов исполнительной власти!“ - говорится в сообщении.

В частности, в Киевской области количество районов сократят с 25 до 6. Согласно карте, в области будут действовать Бучанский, Обуховский, Переяславский, Бориспольский, Фастовский и Белоцерковский районы.

Минрегион

Рекомендации определяют низшую границу численности населения в будущем районе - 150 000 жителей. Этот критерий базируется на Номенклатуре территориальных единиц NUTS-3 Европейского Союза - отмечают чиновники

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Во главе районов будут стоять префекты. Их основная функция - контроль конституционности и законности решений органов местного самоуправления. Префектов будет назначать президент по представлению Кабмина. Отбор кандидатов пройдёт на конкурсной основе.

Ранее сообщалось о том, что в Раде создадут рабочую группу по вопросам децентрализации Крыма.

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