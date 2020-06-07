В Киевской области будет 6 районов вместо 25: Минрегион обнародовал карты
Минрегион обнародовал проекты будущих районов в Украине. Карты разработаны на основе предложений ОГА. Опубликованные карты не являются окончательными документами, планируется внесение изменений.
Об этом сообщается на сайте Минрегиона.
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“Минрегион направил на согласование проект постановления Верховной Рады относительно будущих районов в Украине. Конечно, этот проект не является догмой. Ключевое - будущие районы должны быть оптимальными по своим параметрам для того, чтобы в них организовать эффективную систему государственного управления, действенных органов исполнительной власти!“ - говорится в сообщении.
В частности, в Киевской области количество районов сократят с 25 до 6. Согласно карте, в области будут действовать Бучанский, Обуховский, Переяславский, Бориспольский, Фастовский и Белоцерковский районы.
Рекомендации определяют низшую границу численности населения в будущем районе - 150 000 жителей. Этот критерий базируется на Номенклатуре территориальных единиц NUTS-3 Европейского Союза - отмечают чиновники
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Во главе районов будут стоять префекты. Их основная функция - контроль конституционности и законности решений органов местного самоуправления. Префектов будет назначать президент по представлению Кабмина. Отбор кандидатов пройдёт на конкурсной основе.
Ранее сообщалось о том, что в Раде создадут рабочую группу по вопросам децентрализации Крыма.
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