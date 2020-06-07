Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киевской области будет 6 районов вместо 25: Минрегион обнародовал карты

Комментариев: 1
В большинстве областей будет сокращено количество районов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Getty Images

Минрегион обнародовал проекты будущих районов в Украине. Карты разработаны на основе предложений ОГА. Опубликованные карты не являются окончательными документами, планируется внесение изменений.

Об этом сообщается на сайте Минрегиона. 

Читай также: Кабмин утвердил план децентрализации трех областей

“Минрегион направил на согласование проект постановления Верховной Рады относительно будущих районов в Украине. Конечно, этот проект не является догмой. Ключевое - будущие районы должны быть оптимальными по своим параметрам для того, чтобы в них организовать эффективную систему государственного управления, действенных органов исполнительной власти!“ - говорится в сообщении.

В частности, в Киевской области количество районов сократят с 25 до 6. Согласно карте, в области будут действовать Бучанский, Обуховский, Переяславский, Бориспольский, Фастовский и Белоцерковский районы.

Минрегион

Рекомендации определяют низшую границу численности населения в будущем районе - 150 000 жителей. Этот критерий базируется на Номенклатуре территориальных единиц NUTS-3 Европейского Союза - отмечают чиновники

Читай также: Шмыгаль рассказал, когда будут готовы изменения в Конституцию

Во главе районов будут стоять префекты. Их основная функция - контроль конституционности и законности решений органов местного самоуправления. Префектов будет назначать президент по представлению Кабмина. Отбор кандидатов пройдёт на конкурсной основе. 

Ранее сообщалось о том, что в Раде создадут рабочую группу по вопросам децентрализации Крыма.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Минрегион, децентрализация, проект, регионы, области, районы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    07.06.2020, 11:57
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это что? расширение местного самоуправления? Это все серьезно?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь