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В рядах ВСУ шесть случаев COVID за сутки

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Из шести инфицированных за сутки двое военных находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.
Четыре человека положили в лазарет
Четыре человека положили в лазарет
Медицинские силы ВСУ
 
В Вооруженных силах Украины растет заболеваемость коронавирусом, за прошлые сутки подтверждено шесть новых случаев инфекции. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
 
 
"По состоянию на 10.00 7 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 140 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 143 человека, летальных случаев - 4", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, по данным Медсил, на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 37 человек.
 
"За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в лазарете одной из воинских частей Ровенской области находятся 4 военнослужащих, 2 человека (Волынская и Черновицкая область - по 1 военнослужащему) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.
 
Как сообщалось, перед этим в Вооруженных силах Украины выявили четыре новых случая коронавируса.

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Теги: пандемия, ВСУ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    07.06.2020, 11:50
Оценка:  -22
fkrfyfan
Галицайские селюки никак не могут привыкнуть мыть руки
ЗаелоПластинку    07.06.2020, 12:02
Оценка:  -1
ЗаелоПластинку
Судя по статистике из раши, галицайские селюки - это кацапская шваль. Я поражаюсь твоему спокойствию: твоя родина дохнет от коронавируса (чудо чудесное, по словам Малышевой), а ты строчишь комменты на украинском ресурсе.
fkrfyfan    07.06.2020, 12:08
Оценка:  -22
fkrfyfan
О селюк из запукровского мухосранска проснулся
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