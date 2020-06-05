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Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом украинцам

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Доктор Комаровский подчеркнул, что в любом случае необходимо придерживаться базовых правил безопасности.
Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом украинцам
Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом украинцам
Евгений Комаровский / Facebook

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил о том, что даже те люди, которые уже переболели COVID-19, все равно должны придерживаться правил безопасности. По его словам, даже здоровый человек может быть переносчиком опасного вируса.

Об этом Евгений Комаровский написал в Instagram.

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“Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить “в руку“ коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью других людей“ - отметил врач.

Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки - подчеркнул он

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос: Здравствуйте, доктор. Мне кажется, что недавно я уже переболела коронавирусом: кашель, заложенность носа, пропало обоняние. В поликлинику не ходила, к врачу не обращалась — очень плохо не было. Это ведь похоже на симптомы ковид-19? Как мне теперь себя вести? ⠀ Ответ: Да, похоже, но о чем это вам скажет? Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки. ⠀ Позже, когда эпидемия пойдет на спад и немного разгрузятся лаборатории, у каждого из нас будет возможность определить наличие антител, их количество и титр, чтобы узнать, перенесен коронавирус или нет. И тогда уже мы будем делать индивидуальные и глобальные выводы. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #безопасность #коронавирус #симптомы #лечение

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее сообщалось о том, что за сутки COVID-19 заболели 485 человек, погибли 11 украинцев.

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Теги: Евгений Комаровский, доктор Комаровский, коронавирус, имуннитет
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