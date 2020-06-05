Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом украинцам

Доктор Комаровский подчеркнул, что в любом случае необходимо придерживаться базовых правил безопасности.

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил о том, что даже те люди, которые уже переболели COVID-19, все равно должны придерживаться правил безопасности. По его словам, даже здоровый человек может быть переносчиком опасного вируса.

Об этом Евгений Комаровский написал в Instagram.

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“Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить “в руку“ коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью других людей“ - отметил врач.

Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки - подчеркнул он

Ранее сообщалось о том, что за сутки COVID-19 заболели 485 человек, погибли 11 украинцев.

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