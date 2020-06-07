Через два года в колониях Украины не будет пыток - Малюська

Глава Минюста считает, что пытки исчезнут благодаря технологиям.

Глава министерства юстиции Денис Малюська заявил о том, что пытки в тюрьмах могут быть связаны с конфликтами “криминального мира“ и администраций. Малюська рассказал о существовании “черных“ и “красных“ тюрем. Первые контролируются представителями криминала, а вторые администрациями.

Об этом Денис Малюська заявил в интервью Радио Свободе.

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Глава Минюста отметил, что “преступники хотели бы, чтобы “черными“ стали все тюрьмы. В свою очередь администрации пытаются взять всех под свой контроль.

“Крайне часто то, что выливается в медиа, например, бунт, просто глупый бунт преступников, иногда на самом деле это не так. К ним действительно плохое отношение, их действительно плохо кормят или у них сложные условия. Также и наоборот происходит. Если осужденные кричат, что их пытают, иногда это может быть не потому, что их реально пытают, а потому, что они хотят изменить власть в колонии“ - отметил он.

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Денис Малюська признал, что среди работников колонии есть “садисты, которые удовлетворяют свои психологические потребности“. Для противодействия таким сотрудникам в тюрьмах будут установлены видеокамеры.

Уже сейчас технологические средства настолько хороши, что я могу с уверенностью сказать, что года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток - подытожил он

О пытках с 22:13

Напомним, в Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО.

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