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Украинцев двумя самолетами доставили в Польшу на работу

Комментариев: 2
Всего в Польшу прилетели 186 заробитчан.
Украинцев двумя самолетами доставили в Польшу на работу
Украинцев двумя самолетами доставили в Польшу на работу
Укринформ

В Варшаву прибыли два самолета МАУ с украинскими заробитчанами. Всего в Польшу прилетели 186 трудовых мигрантов. Об этом сообщает Укринформ. 

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Прибывшие украинцы пройдут двухнедельную обсервацию в доме отдыха у города Лович. После всех доставят к местам работы. 

“Мы привезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже были заключены долгосрочные трудовые контракты“, - отметил владелец компании по международному трудоустройству.

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Расходы по перелету и обсервации взяла на себя компания, для работником услуги станут бесплатными. Трудовых мигрантов также обеспечат полной медицинской страховкой.

Ранее сообщалось о том, что из Украины в Польшу вылетело два самолета с заробитчанами. Перелет украинцев из Киева в Варшаву оплатила принимающая сторона.

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Теги: Украина, Польша, заробитчане
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Комментариев (2)
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Редкий    07.06.2020, 13:19
Оценка:  -23
Редкий
Уже все вместе гордимся этим!
ЗаелоПластинку    07.06.2020, 13:28
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Прикинь, ваших воров и убийц из раши никто не зовет, сами приходят убивать людей. А тут чартеры организовали, только приходите и работайте. Тебе не понять, АНтибес, что такое честно на жизнь зарабатывать.
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