Украинцев двумя самолетами доставили в Польшу на работу

Всего в Польшу прилетели 186 заробитчан.

В Варшаву прибыли два самолета МАУ с украинскими заробитчанами. Всего в Польшу прилетели 186 трудовых мигрантов. Об этом сообщает Укринформ.

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Прибывшие украинцы пройдут двухнедельную обсервацию в доме отдыха у города Лович. После всех доставят к местам работы.

“Мы привезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже были заключены долгосрочные трудовые контракты“, - отметил владелец компании по международному трудоустройству.

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Расходы по перелету и обсервации взяла на себя компания, для работником услуги станут бесплатными. Трудовых мигрантов также обеспечат полной медицинской страховкой.

Ранее сообщалось о том, что из Украины в Польшу вылетело два самолета с заробитчанами. Перелет украинцев из Киева в Варшаву оплатила принимающая сторона.

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