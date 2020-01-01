Все найденные мины и снаряды были уничтожены.

В парке Винницкой области обнаружено 600 боеприпасов времен Второй мировой ГСЧС

В парке села Спичинцы Винницкой области было найдено больше 600 снарядов временем Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 7 июня.

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“При обследовании территории пиротехническим подразделением обнаружено и изъято 628 единиц: ВНП АС-45 - 414 ед, АС-76 - 213 ед, ММ-82 - 1 ед времен Второй Мировой войны“ - говорится в сообщении.

Село Спичинцы известно дворцом Собанских, возведенном в 19 веке. Сейчас в здании находится школа. Дворец окружен парком.

Ранее сообщалось о том, что в Белой Церкви пьяные девушки жарили сосиски на “вечном огне“.

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