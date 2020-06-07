Украина еще не выиграла войну с COVID-19 - глава МОЗ

Главный медик страны предупредил об опасности второй волны заболевания.

Глава МОЗ подчеркнул, что нельзя путать понятия отмены и ослабления карантина МОЗ

Глава МОЗ Украины Максим Степанов заявил о том, что страну может настигнуть вторая волна коронавируса. Она станет возможной только в том случае, если украинцы не будут придерживаться правил карантина.

Об этом глава МОЗ заявил во время видеобрифинга в воскресенье, 7 июня.

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“Власть выбрала стратегию адаптивного карантина, когда смягчение карантинных мероприятий происходит в зависимости от ситуации в регионе. Однако карантин все еще действует. Важно не путать смягчение с полной отменой, потому что войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите статистику последних дней, когда имеем более 500 новых больных каждые сутки“, - отметил он.

Наибольшее количество зараженных зарегистрировано во Львовской области (68), Черновицкой (54) и в Киеве (43)

Максим Степанов заявил, что в некоторых странах увеличивается показатель передачи вируса. В частности, Южная Корея объявила о начале второй волны, а Китай о возможной новой вспышке.

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Глава МОЗ отметил, что работодатели должны обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. В другом случае заведение может быть закрыто на карантин.

Также в министерстве исправляют ошибки в планировании медицинской реформы. По словам Степанова, уже с 2021 будут действовать справедливые медицинские тарифы.

Всего в Украине было проведено 40 624 тестов на антитела к коронавирусу. В 1606 исследованиях обнаружен положительный результат - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что за сутки COVID-19 заболели 485 человек, погибли 11 украинцев.

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