Названо число умерших медиков от COVID в Украине

От коронавируса удалось излечиться с начала пандемии около трем тысячам медицинских работников.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине от осложнений COVID-19 умерли 39 медиков. Об этом говорится в пресс-службе Центра общественного здоровья.

"В целом заболели 1932 детей и 5050 медиков. На амбулаторном лечении 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4088 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медика", - говорится в сообщении.

Также в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

"Из числа людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19", - добавили в ЦОЗ.

Недавно нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко опубликовал прогноз , согласно которому в Украине коронавирусом переболеет каждый пятый медик, 800 из них умрут.

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