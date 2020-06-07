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Названо число умерших медиков от COVID в Украине

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От коронавируса удалось излечиться с начала пандемии около трем тысячам медицинских работников.
Умерли от COVID 39 медиков
Умерли от COVID 39 медиков
 
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине от осложнений COVID-19 умерли 39 медиков. Об этом говорится в пресс-службе Центра общественного здоровья.
 
"В целом заболели 1932 детей и 5050 медиков. На амбулаторном лечении 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4088 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медика", - говорится в сообщении.
 
Также в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.
 
"Из числа людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19", - добавили в ЦОЗ.
 
Как писал Корреспондент, доплаты медикам за март, работающим с коронавирусом, выплатили только в июне.
 
Недавно нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко опубликовал прогноз, согласно которому в Украине коронавирусом переболеет каждый пятый медик, 800 из них умрут.

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Теги: Минздрав, медики, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зyрбаган    07.06.2020, 14:50
Оценка:  -22
Зyрбаган
Хотелось бы знать правду,а не эту туфту!Ведь количество обследованных на эту заразу у нас по-прежнему мизерное на каждые 100 тысяч.К чему тогда писать эти смешные цифры?Надеетесь что в них кто-нибудь поверит?
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