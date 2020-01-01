В Слуге народа подтвердили избиение депутата Заславского на АЗС

Во фракции Слуга народа подтвердили, что нардепу Юрию Заславскому неизвестный на АЗС нанес несколько ударов.

Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук подтвердил факт избиения своего коллеги Юрия Заславского на автозаправке возле села Заречаны на Житомирщине. Об этом сообщает hromadske

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов" - сказал Кравчук.

По его словам, Заславский написал заявление в полицию, однако не знаком с оппонентом. Во фракции допускают, что это был бытовой конфликт.

В полиции отметили, что открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства.

Как писал Корреспондент, драка с нардепом Юрием Заславским произошла вечером 5 июня на Житомирщине. Местные СМИ даже написали, что один из участников конфликта потерял сознание.