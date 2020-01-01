"Официально": Стерненко объявят подозрение

Стерненко получил сообщение о подозрении за самозащиту.

Бывший глава одесского Правого сектора Сергей Стерненко заявил о том, что его вызывают в СБУ для вручения подозрения. Об этом Стерненко написал на своей странице в Facebook.

Читай также: В СБУ не объявили подозрение Стерненко, а признали потерпевшим

“Мне подготовили сообщение о подозрении в самозащите. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил“ - отметил он.

Стерненко уже сообщил следователю, что не сможет явиться.

Читай также: Дело Стерненко: поддержать активиста пришли Супрун и Балух

“Вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а УПК в ст 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников“ - подытожил Стерненко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram