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Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет

Комментариев: 6
Многие пользователи соцсетей посчитали видео "постановкой".
Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
Скриншот

В субботу, 6 июня, в Сети было опубликовано видео с президентом Владимиром Зеленским, который приобретал продукты питания в одном из столичных супермаркетов. Рядом была охрана.

Соответствующее видео в Facebook разместила Людмила Архарова.

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На видео Зеленский в спортивной одежде и с респиратором выбирал продукты. 

Пользователи социальных сетей неоднозначно оценили визит президента в магазин. Большинство из них раскритиковали Зеленского и назвали поход “показательным представлением“.

В частности, Эдуард Демьяненко написал. 

Зеленский все больше напоминает Петю. Тот тоже, как бы случайно в магазин ходил... Клоуны бля*ь. Это уже не работает...

Другой комментатор Дмитрий Мундштуков также не поверил видео, уточнив, что у президента должно быть много работы. 

Хр*нь какая. Ну, то есть, у президента страны, в которой полно проблем, достаточно времени, чтобы топтаться у кассы в обычном супермаркете? Вы серьезно?

Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
Скриншот

Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
Скриншот

Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
Скриншот

Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поздравил украинцев со Святой Троицей.

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Теги: Владимир Зеленский, Супермаркет, пользователи, соцсети
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