Соцсети раскритиковали поход Зеленского в супермакет
В субботу, 6 июня, в Сети было опубликовано видео с президентом Владимиром Зеленским, который приобретал продукты питания в одном из столичных супермаркетов. Рядом была охрана.
Соответствующее видео в Facebook разместила Людмила Архарова.
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На видео Зеленский в спортивной одежде и с респиратором выбирал продукты.
Пользователи социальных сетей неоднозначно оценили визит президента в магазин. Большинство из них раскритиковали Зеленского и назвали поход “показательным представлением“.
В частности, Эдуард Демьяненко написал.
Зеленский все больше напоминает Петю. Тот тоже, как бы случайно в магазин ходил... Клоуны бля*ь. Это уже не работает...
Другой комментатор Дмитрий Мундштуков также не поверил видео, уточнив, что у президента должно быть много работы.
Хр*нь какая. Ну, то есть, у президента страны, в которой полно проблем, достаточно времени, чтобы топтаться у кассы в обычном супермаркете? Вы серьезно?
Ранее сообщалось о том, что Зеленский поздравил украинцев со Святой Троицей.
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