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Стало известно, кому принадлежит Межигорье

Комментариев: 1
По словам главы Минюста, Межигорьем фактические управляют активисты.
Стало известно, кому принадлежит Межигорье
© Getty Images
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Стало известно, кому принадлежит Межигорье
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Глава министерства юстиции Денис Малюска рассказал, кому принаджит и кто управляет бывшей резиденцией экс-президента Виктора Януковича. По словам министра, Межигорьем фактически управляют активисты.

Об этом Денис Малюська заявил в интервью Радио Свободе. 

Глава Минюста отметил, что Межигорье должно было перейти в управление АРМА (Агентства по розыску и выявлению активов). 

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“В реальности в Межигорье работают общественные активисты сразу после Майдана. Они захватили, не захватили… начали управлять Межигорьем. Туда проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе они и содержат этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какая-то сохранность имущества там есть“ - отметил Денис Малюська.

  • О владельцах Межигорья с 48:23

Ранее Денис Малюська заявил о том, что через два года в колониях Украины не будет пыток.

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Теги: Денис Малюська, Межигорье, активисты
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Комментариев (1)
PобинГуд    07.06.2020, 17:29
Оценка:  -13
PобинГуд
Логично.Кто особо круто скакал на Майдане и отстреливал людей с обеих сторон,тот и получил право разграбить Межигорье и другие"хатынки"представ ителей домайданутой власти..В качестве награды за"ревалюцыю"!Только вот чем там управлять,если там даже лампочки растащили,непонятно...,
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