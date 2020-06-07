Стало известно, кому принадлежит Межигорье

По словам главы Минюста, Межигорьем фактические управляют активисты.

Глава министерства юстиции Денис Малюска рассказал, кому принаджит и кто управляет бывшей резиденцией экс-президента Виктора Януковича. По словам министра, Межигорьем фактически управляют активисты.

Об этом Денис Малюська заявил в интервью Радио Свободе.

Глава Минюста отметил, что Межигорье должно было перейти в управление АРМА (Агентства по розыску и выявлению активов).

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“В реальности в Межигорье работают общественные активисты сразу после Майдана. Они захватили, не захватили… начали управлять Межигорьем. Туда проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе они и содержат этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какая-то сохранность имущества там есть“ - отметил Денис Малюська.

О владельцах Межигорья с 48:23

Ранее Денис Малюська заявил о том, что через два года в колониях Украины не будет пыток.

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