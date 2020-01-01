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Министр юстиции: карантин ввели на грани закона

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Малюська считает, что даже если во введении карантина и было какое-то нарушение Конституции, целью таких действий правительства была защита людей.
Министр юстиции уверен, что карантин вводили в рамках закона
Министр юстиции уверен, что карантин вводили в рамках закона
Delo.ua
 
Министр юстиции Денис Малюська считает, что государство не понесет значительных убытков в случае решения Конституционного Суда о неконституционности введения карантина в Украине.
 
"Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - заявил он в интервью Радио Свобода.
 
Министр отметил, что даже если во введении карантина и было какое-то нарушение Конституции, целью таких действий правительства была защита людей, и эта цель была достигнута.
 
"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными", - подчеркнул Малюська.
 
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 июня, в Украине лабораторно подтверждено 485 новых случаев заболевания коронавирусом. 
 
По состоянию на воскресенье, 7 июня, четыре области Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
 
 
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Теги: Конституция, Минюст, Минюст Украины, карантин
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Источник: korrespondent.net

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