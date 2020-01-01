Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове закрыли суд из-за коронавируса

Комментариев: 0
С начала эпидемии во Львовской области коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 2121 человека, 521 пациент выздоровел.
Во Львове закрыли суд
Во Львове закрыли суд
antydot.info
 
Лычаковский районный суд Львова временно останавливает работу из-за подтвердившегося у одного из судей коронавирусного заболевания, говорится в сообщении суда на портале Судебной власти Украины.
 
"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда г. Львов на коронавирус COVID-19, во вторник, 9 июня, работу суда будет приостановлено с целью проведения дезинфекции помещения", — говорится в сообщении.
 
О возобновлении работы суда и дальнейших особенностях режима в суде обещают сообщить дополнительно.
 
С начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 26 999 человек, из них 12 054 пациентов выздоровели и 788 — умерли. Во Львовской области, в частности, 2121 случай инфицирования (521 пациент выздоровел).
 
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 июня, в Украине лабораторно подтверждено 485 новых случаев заболевания коронавирусом. 
 
По состоянию на воскресенье, 7 июня, четыре области Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, суд, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь