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Минздрав объяснил увеличение заболеваемости Covid

Комментариев: 1
На протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев коронавируса. Минздрав во всем винит украинцев.
Коронавирус не отступает
Коронавирус не отступает
 
Министерство здравоохранения объяснило увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине игнорированием правил карантина, в том числе и при пользовании общественным транспортом, пишет пресс-служба ведомства в Telegram.
 
 
На протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев заболевания коронавирусом.
 
"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении Минздрава.
 
 
 
Напомним, что за прошлые сутки в Украине подтвердили 485 новых заболеваний коронавирусом, общее количество больных выросло до почти 27 тысяч
 
По состоянию на воскресенье, 7 июня, четыре области Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
 
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Теги: Минздрав, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PобинГуд    07.06.2020, 21:56
Оценка:  -22
PобинГуд
При власти бесполезные импотенты.В этом вся беда.Скрипаль не зря сказал что нам нужен хороший пастух.А когда пастух сам хронический клоун,дела никогда не будет.
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