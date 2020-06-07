Минздрав объяснил увеличение заболеваемости Covid

Министерство здравоохранения объяснило увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине игнорированием правил карантина, в том числе и при пользовании общественным транспортом, пишет пресс-служба ведомства в Telegram.

На протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев заболевания коронавирусом.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что за прошлые сутки в Украине подтвердили 485 новых заболеваний коронавирусом, общее количество больных выросло до почти 27 тысяч

По состоянию на воскресенье, 7 июня, четыре области Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий