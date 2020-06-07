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В Николаеве стреляли на остановке, есть раненые

Комментариев: 1
Два пострадавших мужчины были доставлены в медицинские учреждения с ранением ног и ранением плеча, одному потребуется операция.
Стрельба в Николаве
Стрельба в Николаве
АР (архивное фото)
 
В Николаеве на маршрутной остановке в Заводском районе произошла перестрелка, ранены два человека, сообщила полиция Николаевской области
 
"Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18:00. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке", - говорится в сообщении полиции.
 
Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.
 
Напомним, что в Черниговской области полицейские задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от преследования.
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Теги: Николаев, стрельба, хулиганство, ранение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЩираКума    07.06.2020, 22:07
Оценка:  -23
ЩираКума
Це напевно були російські війська.Більше нікому.Це всім відомо.
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