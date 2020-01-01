Крупное ДТП на трассе Киев-Чоп, четверо погибших

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и грузовика, в результате аварии погибли четыре человека, среди которых ребенок, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"7 июня в 18:44 на автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ровенского района произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом. Вследствие ДТП четыре человека, из них один ребенок, погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех погибших", - сообщили в МВД.

По предварительной информации, водитель грузовика заснул за рулем. Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.