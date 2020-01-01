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Крупное ДТП на трассе Киев-Чоп, четверо погибших

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По предварительной информации, водитель фуры заснул за рулем и протаранил несколько автомобилей, спасателям пришлось с помощью спецоборудования деблокировать погибших.
Авария на трассе Киев-Чоп
Авария на трассе Киев-Чоп
Dtp.kiev.ua
 
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и грузовика, в результате аварии погибли четыре человека, среди которых ребенок, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
 
"7 июня в 18:44 на автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ровенского района произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом. Вследствие ДТП четыре человека, из них один ребенок, погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех погибших", - сообщили в МВД.
 
 
По предварительной информации, водитель грузовика заснул за рулем. Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
 
Напомним, что 4 июня на трассе Киев-Чоп водитель внедорожника Lexus на большой скорости врезался в едущую в попутном направлении фуру. Загорелся моторный отсек внедорожника, огонь перекинулся на прицеп фуры. Водитель грузовика успел отцепить тягач и отъехать, водителя Lexus спасти не удалось.
 
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Теги: ДТП, Киев-Чоп
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Источник: korrespondent.net

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