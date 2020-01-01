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Сепаратисты применили гранатометы - штаб ООС

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Противник нарушил мирные договоренности и совершил обстрел украинских позиций. Ранен один военнослужащий.
На Донбассе получил ранение украинский военнослужащий
На Донбассе получил ранение украинский военнослужащий
facebook.com/MinistryofDefence.UA
 
Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, ранение получил один военнослужащий. Об этом 7 июня сообщил в Facebook пресс-центр ООС.
 
Отмечается, что противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.
 
Состояние здоровья раненого удовлетворительное, уточнили в штабе.
 
В ответ на обстелы украинские военные применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.
 
Напомним, за сутки 6 июня подразделения сепаратистов 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. 
 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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