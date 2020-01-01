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В Фастове мужчина зарезал сестру и двух квартирантов

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Ранее у него уже были проблемы с законом.
Полиция подозревает мужчину в убийстве родной сестры и еще двух человек
Полиция подозревает мужчину в убийстве родной сестры и еще двух человек
kv.npu.gov.ua
 
В городе Фастове Киевской области задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в убийстве родной сестры и двух квартирантов. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
 
Отмечается, что пострадавшие скончались от многочисленных ножевых ранений. Также мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии находится в больнице.
 
Как уточнили в полиции, сообщение о ножевом ранении людей в одном из частных домов Фастова поступило от медиков, которые прибыли на вызов.
 
На месте инцидента правоохранители обнаружили три тела с признаками насильственной смерти. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу.
 
Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство). Преступнику грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.
 
 
Ранее сообщалось, что житель Черкасской области зарезал троих знакомых во время застолья и сбросил два тела в колодец. 

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Теги: Киевская область, полиция, убийство, нож, задержание, Фастов
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Источник: korrespondent.net

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